Secretaria do Rio sofre atentado à granada Quatro homens em uma moto realizaram um atentado contra a Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Rio na noite desta terça-feira, por volta de 20h40. Os criminosos lançaram uma granada e fizeram vários disparos de fuzil contra a fachada do prédio. Eles chegaram a entrar na secretaria e balearam o segurança Sidnei Saldanha Roses Tolato, que foi levado para o hospital Souza Aguiar, no centro. Os bandidos deixaram no local um cartaz azul com letras vermelhas que dizia ?Chega de opressão. Daqui pra frente qualquer ação arbitrária contra nossos irmaos na cadeia será dada uma resposta à altura (na bala). Lei foi feita para ser cumprida?. Assinam o cartaz o Comando Vermelho (CV) e duas outras siglas, RL e PJ. Os criminosos fugiram pelo túnel Santa Bárbara, em direção ao Catumbi, zona norte. Na fuga, atiraram contra um carro da Polícia Militar que patrulha a entrada do túnel. Ao lançarem a granada contra a secretaria, os ocupantes de uma das motos se desequilibraram e o explosivo detonou antes de atingir o prédio, localizado na rua Barão de Itambi, 60, em Laranjeiras, na zona sul do Rio, danificando dois automóveis estacionados no local. Um grande número de policiais foi deslocado para a secretaria, entre eles homens do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, além do Esquadrão Antibombas e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). O comandante-geral da PM, coronel Francisco Braz, também foi para o local. A secretária de Direitos Humanos, Vânia de Jesus Santana, disse não ter dúvidas de que a secretaria foi alvo de um atentado.