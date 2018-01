Secretaria vistoria presídios de São Paulo A Secretaria de Administração Penitenciária realiza hoje mais uma vistoria geral em todos os presídios e centros de detenção provisórios de São Paulo, da Grande São Paulo e do interior do Estado. O objetivo é aumentar a vigilância e eliminar dos presídios armas e objetos que possam facilitar rebeliões ou fugas, como a que houve ontem no CDP 1 de Osasco, quando 17 presos fugiram durante o jogo do Brasil. A Secretaria de Administração Penitenciária não forneceu mais informações sobre a vistoria.