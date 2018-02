Secretário amazonense sobrevive a queda de avião

O piloto Antonio Alberto Machado Cavalcante, de 41 anos, morreu na queda de um hidroavião que transportava autoridades no Amazonas, entre elas, o secretário de Estado de Segurança, Francisco Sá Cavalcante. O acidente aconteceu por volta das 7h20, no horário local de ontem, próximo a Manaus. A aeronave prefixo PT-OMN decolou de um hangar flutuante no Rio Tarumã, afluente do Rio Negro, em direção a Manacapuru, no interior do Estado, a cerca de 80 km da capital. Transportava quatro passageiros. Em seguida, perdeu altitude e bateu em uma árvore, caindo a cerca de cem metros da margem. Assim como Sá Cavalcante, os outros três ocupantes tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O secretário ficou preso entre as ferragens, teve cortes na perna direita e em um dos braços. Entre os feridos estão o diretor do Instituto de Ensino Integrado de Segurança Pública, coronel Francisco Chagas, além de Pablo Henrique Coutinho Soares, que fraturou uma perna e Pedro Teixeira Barbosa, com cortes no rosto. Eles foram encaminhados ao hospital e receberam alta ontem mesmo. Todos viajavam para participar de cerimônia de entrega de alimentos arrecadados numa campanha de Natal do governo estadual.