Secretário de Segurança mantém informação O secretário de Segurança Pública, Ronaldo Marzagão, reafirmou ontem, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que "não houve homicídios no dia 7 de dezembro". Marzagão disse que não poderia conceder entrevista, pois estava em Araraquara, interior do Estado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também não quis detalhar quais os critérios usados para afirmar que a polícia passou um dia inteiro sem registrar homicídios na capital. Não é primeira vez que as estatísticas da SSP são questionadas. Em maio, Marzagão teve de retificar os números de roubo a banco no primeiro trimestre.