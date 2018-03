O secretário do Tesouro, Arno Augustin, defendeu ontem a medida provisória que autoriza os Estados a contrair empréstimos mesmo sem cumprir as metas do plano de ajuste fiscal. Segundo ele, A MP 487 poupou os Estados que sofreram, em 2009, com queda de receita por conta da crise financeira mundial. Ele disse que a MP não muda a Lei de Responsabilidade Fiscal. "É uma adequação à legislação brasileira."