Secretário e diretora de prefeitura de Uberaba são presos Rômulo de Souza Figueiredo, secretário de Administração de Uberaba (MG), e a diretora do Departamento Central de Desenvolvimento de Recursos Humanos da prefeitura, Lázara Abadia Gomes Ribeiro, foram presos na tarde de quarta-feira acusados de ocultação de documentos públicos em benefício próprio ou de terceiros. A ordem partiu do promotor de Justiça, Laércio da Conceição que acompanhava um oficial de Justiça no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela juíza Régia Ferreira de Lima, que visava pegar na prefeitura documentos relativos a um processo seletivo realizado em maio último, que foi cancelado por ter tido seu sigilo de resultados quebrado. Os documentos não foram entregues sob alegação de que a Promotoria já estava em poder dos mesmos desde a última busca e apreensão, ocorrida em julho. O promotor não aceitou a justificativa, encaminhando os responsáveis à delegacia regional de polícia da cidade, onde permaneceram detidos até as 21 horas, sendo liberados apenas após a chegada de um alvará de soltura expedido por outro juiz da cidade, Ricardo Cavalcante Motta. As fraudes no concurso foram denunciadas pelo ex-secretário de Saúde do município, Alaor Carlos de Oliveira Júnior, que acabou deixando a pasta. A prefeitura anulou o processo seletivo, mantendo as inscrições. Segundo o assessor de imprensa da prefeitura de Uberaba, Márcio Gennari Mariano, "a ação foi altamente arbitrária visto que se trata de um processo que está sob investigação e que a prefeitura cancelou o mesmo". O prefeito de Uberaba, Anderson Adauto, ex-ministro dos Transportes do governo Lula, envolvido no caso do mensalão, não foi encontrado para falar sobre o assunto.