Secretário é preso ao chegar ao gabinete

O mandado foi expedido pela Justiça com base em um processo por apropriação indébita que corria desde 1999. Mesmo assim, ele assumiu o cargo em Jandira. Apesar de a prisão ter relação com o caso de 1999, a polícia também pretende ouvi-lo sobre o assassinato de Paschoalin.

O rastreamento das chamadas dos celulares de quatro presos, suspeitos da execução, revela que eles fizeram contatos com pessoas muito próximas de Aquino e com seus assessores. Horas antes do assassinato e logo após o crime, eles ligaram também para a Secretaria de Habitação. À polícia, algumas testemunhas teriam relatado ter visto Aquino intimidando funcionários da prefeitura e até familiares do prefeito morto. Em certa ocasião, teria dito: "Quem manda na cidade sou eu." Aquino teria feito ameaças ao genro de Paschoalin e também à prefeita Anabel Sabatine (PSDB).

Depois de prenderem o secretário, policiais fizeram uma devassa em seu gabinete. Eles coletaram computadores e papéis. Aquino teria destruído documentos. Ele passou a tarde no Setor de Homicídios da Seccional de Carapicuíba, em Santana de Parnaíba. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Osasco.

Seu defensor, William Ruedas, disse que a prisão é "reflexo do clima de beligerância que domina Jandira". Ele nega que a prisão de Aquino tenha relação com o assassinato do prefeito.

Mensalinho. A polícia investiga um suposto esquema de corrupção e mensalinho na gestão de Paschoalin, com base em diálogos gravados em CD pelo vereador Zezinho do PT, em 1.º de julho de 2008.

O interlocutor do petista, vereador Waldemiro Moreira de Oliveira, o Mineiro, do PDT, revela como vendeu seu voto por R$ 200 mil para apoiar o prefeito e aprovar sua prestação de contas referente ao mandato de 1996 a 2000. Mineiro foi morto em julho por desconhecidos.

Paschoalin, que conseguiu que suas contas fossem aprovadas, negou o mensalinho em depoimento de 2009.