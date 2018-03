Secretário recua após liberar placas de 2,4 m O secretário das Subprefeituras de São Paulo, Andrea Matarazzo, recuou da decisão de permitir placas publicitárias de até 2,4 metros para empresas que recuperarem áreas públicas, um dia após publicar portaria no Diário Oficial da Cidade. Segundo ele, somente parceiros do Projeto Pomar, na Marginal do Pinheiros, terão essa permissão.