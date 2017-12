Sede do Flamengo na zona sul do Rio é atingida por incêndio

RIO DE JANEIRO - Um incêndio atingiu o ginásio de ginástica olímpica localizado dentro da sede do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 29. Bombeiros do Quartel da Gávea já conseguiram controlar as chamas. A fumaça podia ser vista de bairros vizinhos. Não há informações de feridos.

Sócios do clube disseram que operários faziam reparos com solda no local, e fagulhas teriam caído dentro da piscina (onde ocorria uma aula de natação) e sobre colchões armazenados dentro do ginásio para aulas de ginástica olímpica. Funcionários do Flamengo chegaram a tentar debelar o fogo, que acabou se alastrando.

Em pânico, diversos sócios deixaram o clube às pressas. Devido ao incêndio, o trânsito está bastante congestionado nas imediações da sede do Flamengo. Além de bombeiros, policiais militares e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) estão no local