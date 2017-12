Seguem buscas por surfista desaparecido O Corpo de Bombeiros continua hoje a busca pelo surfista Tony Vilela, de 32 anos, desaparecido anteontem no mar após ajudar no resgate de dois colegas, na Praia de Pitangueiras, no Guarujá, litoral paulista. Dez homens trabalham com três embarcações. Segundo o tenente Maurício Cunha, não há chance de o surfista ter sobrevivido.