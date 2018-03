''Seguir mudando'' dá a tônica na fala da petista Mais uma vez o objeto de desejo dos presidenciáveis, o Brasil, foi o principal sujeito do discurso de Dilma Rousseff. Ela falou pela primeira vez como candidata durante a convenção do PT que formalizou seu nome, ontem. Foram 37 citações da palavra "Brasil", três a mais do que no discurso de José Serra (PSDB) no sábado, e quatro além do que disse Marina Silva (PV), na quinta-feira.