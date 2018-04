Segunda-feira deve ser de chuva na capital paulista

O dia deve ser chuvoso em São Paulo nesta segunda-feira, 3. De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura da cidade, a frente fria que passa pelo Estado provocará pancadas isoladas na Região Metropolitana de São Paulo, com uma intensidade que poderá chegar a ser forte, principalmente entre a tarde e a noite. Há possibilidade de pancadas mais isoladas entre a madrugada e o início da manhã.

Durante o dia o sol aparecerá entre muitas nuvens. A temperatura máxima deve alcançar os 22ºC e a mínima, 14ºC. Na terça-feira, 4, o tempo voltará a ficar seco na capital paulista e o céu permanecerá apenas nublado devido aos ventos do oceano.

Previsão no país

Conforme os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a passagem de um sistema frontal causará pancadas de chuva em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em algumas áreas do centro, leste, nordeste e litoral de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais poderá haver chuvas locais fortes.

No sul de Minas e no centro do Rio as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde. O dia terá ventos no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que poderão ser de forte intensidade. Nessa área o tempo estará instável. No oeste e norte de São Paulo, norte do Maranhão e do Pará e nordeste e centro do Amazonas haverá possibilidade de pancadas de chuva.

No litoral do Nordeste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, o dia será instável e haverá possibilidade de chuva isolada no interior de Sergipe e de Alagoas, leste de Pernambuco e da Paraíba.

A umidade do ar estará baixa e o dia será de predomínio de sol no norte de Goiás, no Distrito Federal, norte de Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão, do Piauí e do Pará. As temperaturas estarão em declínio em São Paulo e baixas no Sul. Nas outras áreas do Brasil o dia terá sol e algumas nuvens.