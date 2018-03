Segunda-feira terá aumento de temperatura e sol firme em SP A frente fria vai para alto-mar, mas ainda provoca chuva leve na manhã de segunda-feira nas praias e no norte paulista. O sol volta a predominar no Estado e uma nova massa de ar seco garante tempo firme e ensolarado por vários dias, com máxima em elevação. No leste paulista, entre a região metropolitana e o litoral, forma-se névoa nas primeiras horas da manhã por conta do frio e da alta umidade nas madrugadas. Na segunda-feira as temperaturas ficam entre 12 e 21 graus na capital, 14 e 23 no litoral, 4 e 15 em Campos do Jordão e 16 e 28 no noroeste. Neste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 13,2 e máxima de 18,1 graus, com 1 milímetro de chuva na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.