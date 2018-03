Segunda-feira terá pancadas de chuva e tempo instável no País

A segunda-feira, 22, será um dia com pancadas de chuva em várias regiões do País, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Alagoas. O sol aparece mas também há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia em Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá.

Entre o interior do Pará e do Maranhão, e norte do Piauí e do Ceará, também há chances de pancadas de chuva, porém menores. Chuva fraca, nebulosidade e instabilidade entre o litoral de Sergipe e o litoral da Bahia. O dia será nublado também e com chances de chuva isolada entre o sul do Ceará, interior do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, interior de Pernambuco e no leste da Bahia.

Predomínio de sol entre o norte e leste do Paraná, leste de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e sudeste de Mato Grosso.