Segunda via do RG demora até 96 horas A falta de cédulas para carteiras de identidade, por causa de atraso na entrega do material, aumentou os prazos para tirar o documento nos postos do Poupatempo da Grande São Paulo. Normalmente, a segunda via sai em 24 horas. Com o problema, a segunda via está ficando pronta em até 96 horas. Os prazos devem ser normalizados na segunda-feira.