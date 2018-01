Segundo lote de trens comprados na China chega ao Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O segundo lote de trens comprados na China para reforçar o sistema ferroviário do Rio de Janeiro, operado pela concessionária Supervia, chegou no Porto do Rio nesta quarta-feira, 11. No total, foram comprados 30 trens, que começaram a ser entregues em setembro do ano passado. No primeiro lote foi entregue apenas uma composição e, na segunda entrega, foram três.

As composições, cada um com quatro vagões, seguirão para a oficina da Supervia em Deodoro, na zona oeste da cidade. Os carros passarão por um período de testes de 45 dias e devem entrar em operação no começo de março. Cerca de 30 técnicos do consórcio China National Machinery (CMC), responsável pela fabricação dos trens, acompanharão as simulações no Rio.

Cada composição tem capacidade para transportar 1.300 passageiros. Os trens com ar condicionado contam com painéis de LED, circuito interno de TV, bagageiro e moderno sistema de comunicação interativa entre passageiros e o Centro de Controle da Supervia.

Os demais trens comprados na China devem chegar no Rio até julho. A Secretaria de Transportes calcula que todas as composições estarão em circulação em setembro deste ano.