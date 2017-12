Segundo taxista assassinado em Jundiaí A Polícia de Jundiaí registrou o segundo homicídio de taxista, em uma semana. Para alguns policiais, os crimes são semelhantes ao "serial killer" de Minas Gerais, que já matou cerca de 10 taxistas. Nada foi roubado das duas vítimas. O motorista morto nesta sexta-feira foi Antônio Carlos Luiz, de 49 anos, morador no Jardim Califórnia, em Jundiaí. Luiz tinha perfurações à bala e a facadas. Luiz dirigia um Astra. Seu corpo foi encontrado na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, no km 71, na ligação de Jundiaí a Itatiba, em um matagal. Os documentos da vítima e dinheiro foram encontrados ao lado de seu corpo, o que levou a polícia a descartar crime de latrocínio. Não há pistas do assassino. Na semana passada foi morto um taxista de Campinas, o motorista do bairro Nova Campinas, Jaime Andrade da Silva, de 52 anos. O corpo dele foi achado próximo da Via Anhanguera, no bairro Terra Nova, com várias perfurações à bala.