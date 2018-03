Seguradora já contatou famílias do voo 447, informa Air France

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

A assessoria de imprensa da empresa informou que os processos de indenização estão em andamento. A empresa não se posicionou, porém, sobre o fato de que algumas famílias de vítimas estão se mobilizando para acionar a companhia aérea em tribunais da Europa.

Segundo reportagem de O Estado de S.Paulo, o montante total da indenização relativa à tragédia deve ficar entre US$ 330 milhões e US$ 750 milhões - em caso de recurso à Justiça -, segundo as seguradoras envolvidas na operação. A estimativa engloba desde o valor que será pago às famílias de passageiros até o ressarcimento ao qual a Air France tem direito pela perda do A330-200 que realizava a rota Rio-Paris. O parecer, ainda provisório, tem por base a Convenção de Montreal, que não estipula teto em caso de acidentes com comprovada falha técnica - daí a importância das discussões sobre a eventual falha dos sensores de velocidade do aparelho.

Caso o valor máximo estimado se confirme, a compensação será a maior da história da aviação, superando o acidente com o A300 que realizava o voo 587 da American Airlines, antes de cair sobre residências do bairro de Queen’s, em Nova York, em 12 de novembro de 2001, levando à morte 261 pessoas. Em valores atuais, a indenização paga por esse desastre chega a US$ 708 milhões.

As estimativas sobre o valor das compensações financeiras pelo voo foram obtidas pelo jornal Le Monde, com base nos cálculos dos seguradores e resseguradores envolvidos - AXA, AIG, Swiss Re, Allianz e Global Aerospace Underwriting Managers, entre outros. Os passageiros são cobertos pelo pool de seguradores da companhia, enquanto a perda dos tripulantes - incluindo o brasileiro Lucas Gagliano, de 24 anos - será coberta por contratos de acidente de trabalho.

TAM

Na sexta-feira, em Paris, em sua primeira entrevista, o embaixador nomeado pela França para acompanhar as famílias, Pierre-Jean Vandoorne, afirmou que recebeu informações preliminares do Ministério da Justiça do Brasil sobre a "experiência jurídica" do País na análise do acidente da TAM em São Paulo. O diplomata, porém, se recusou a dar mais detalhes sobre a conversa. "Tivemos um primeiro contato a respeito. Foi uma experiência que eu, pessoalmente, considero interessante. Mas não caberá a mim decidir sobre isso."

(Com Andrei Netto, de O Estado de S.Paulo)