Segurados não atendidos por greve de peritos do INSS devem reagendar consulta

BRASÍLIA - Os segurados que não forem atendidos pelos médicos peritos da Previdência Social por causa da greve da categoria devem reagendar a consulta para não perder o benefício.

Todo segurado deve procurar a agência da Previdência conforme data e horário marcado. O reagendamento também pode ser feito na Central 135 (a ligação é gratuita). O não-comparecimento configura desistência do benefício.

A orientação é da direção do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), ao esclarecer que o pagamento do benefício é relativo ao período de afastamento, se confirmado o motivo na perícia médica. Caso o segurado não procure a agência, ainda que alegando a greve dos peritos, perderá o direto a receber o benefício retroativo ao dia do afastamento.

Os médicos peritos estão em greve desde o dia 22 de junho. A greve é considerada legal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a manutenção de 50% dos profissionais trabalhando em cada agência da Previdência. Conforme o INSS, das 30 mil consultas previstas para esta quarta-feira, 4, cerca de 4 mil deixaram de ser realizadas e devem ser reagendadas.