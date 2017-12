Segurança é morto durante assalto

Um segurança de 39 anos morreu na madrugada deste sábado, 22, durante uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis, no bairro Aricanduva, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o crime aconteceu por volta da meia-noite, quando dois homens se aproximaram do posto, roubaram o dinheiro e, antes de irem embora, atiraram no segurança do local. Claudio Roberto Ferreira Simplício morreu ao ser atingido por quatro tiros. Os dois suspeitos fugiram a pé, levando R$ 200 do caixa do estabelecimento. A vítima foi encaminhada por policiais militares ao Hospital São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 66º Distrito Policial e, até o momento, ninguém foi preso.