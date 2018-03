Segurança é prioridade, diz indicado para agência A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado aprovou ontem por unanimidade a indicação do brigadeiro Allemander Jesus Pereira Filho para a diretoria de Segurança Operacional da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O nome do oficial depende ainda de aprovação no plenário. O brigadeiro trabalhou por 25 anos no Departamento de Aviação Civil (DAC), substituído pela Anac. Ele foi indicado pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, para o lugar do ex-diretor Jorge Velozo. Ele assumirá em um momento de crise na agência, com pressões cada vez maiores pela saída do presidente da Anac, Milton Zuanazzi, que tem insistido em ficar. "Não tenho qualquer apego ao cargo, sou um técnico, não sou político. Quando não estiverem contentes com minha atuação, eu saberei me retirar", afirmou Allemander, no início da sabatina. O vice-presidente da comissão, Delcídio Amaral (PT-MS), lembrou aos senadores que as agências reguladoras devem ter o princípio da independência e não da submissão ao governo. Apesar do tom defensivo, o brigadeiro defendeu o aumento de investimentos na área operacional dos aeroportos. "Segurança é o dogma da aviação. Os investimentos estão aquém do necessário. Devem ser voltados principalmente para pistas, pátios e equipamentos", disse. "Senão, vamos ter novos acidentes. E não podemos ter um novo acidente." Ele prometeu "aumentar a fiscalização, com processos mais ágeis e eficientes", e defendeu a concessão da administração de alguns aeroportos à iniciativa privada. "Uma competição é sempre salutar." NOVA INDICAÇÃO O ministro da Defesa, Nelson Jobim, deu mais um passo na reestruturação da Anac ao indicar o nome do economista Marcelo Pacheco dos Guaranys para a diretoria. Em nota, a Assessoria de Imprensa do ministério informou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou o nome de Solange Paiva Vieira para a diretoria. Jobim tem planos de levá-la para a presidência da Anac.