Segurança em Salvador é reforçada após fim de semana violento A comunidade de Lobato, bairro histórico de Salvador, recebeu reforço policial nesta segunda-feira, 31, depois de um final de semana violento no qual dois moradores foram mortos. Na noite de sábado, dois motociclistas entraram no bairro e armados, causaram pânico, atirando e quebrando garrafas. Dentro de um bar, a dupla baleou o proprietário Sérgio Batista, de 29 anos, enquanto a cunhada, Silvana da Silva, foi agredida e morta a tiros no local. Ao saírem do bar, os motociclistas entraram em uma viela próxima e mataram outro morador, Erivaldo Chagas. Outras duas pessoas foram atingidas pelos tiros. As pessoas, assustadas, se trancaram em suas casas e o domingo foi de silêncio no bairro, que costuma ser movimentado. A polícia trabalha com a hipótese de que os crimes foram praticados por conta de dívida de drogas com traficantes, pois há suspeitas de que o bar invadido tenha servido de ponto de venda de maconha e cocaína.