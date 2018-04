Seguranças de Cabral trocam tiros com criminosos em tentativa de roubo no Rio

RIO - Seguranças do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), trocaram tiros com criminosos durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira, 22, próximo ao Cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. O governador, que acompanhou a cerimônia de cremação de Jordana Kfouri Cavendish, uma das sete vítimas do helicóptero que caiu na sexta-feira, em Porto Seguro (BA), já havia deixado o local.

Segundo a assessoria de imprensa do governo, por volta de 9h30, "bandidos que saíram de um beco da Favela Parque Alegria, no Caju, abordaram uma moto descaracterizada da equipe de segurança do governo. Houve troca de tiros e os bandidos fugiram para o interior da comunidade. Ninguém ficou ferido", informou, por meio de nota.

A tentativa de assalto teria ocorrido na Avenida Brasil. Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) fizeram buscas, mas não localizaram os suspeitos. Ainda de acordo com o governo fluminense, "não havia nenhuma autoridade na comitiva, somente seguranças, que seguiam para o Palácio das Laranjeiras". O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).