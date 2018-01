Seguro obrigatório vai aumentar 4,4%

O valor do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) vai subir 4,4% no ano que vem. A taxa passará a custar R$ 105,65, ante os R$ 101,16 cobrados em 2012. Já no caso das motos, o seguro vai de R$ 279,27 para R$ 292,01. As informações foram divulgadas pela Seguradora Líder, responsável por administrar o DPVAT.

Pela primeira vez, os donos de motos, vans, micro-ônibus e ônibus usados poderão parcelar o pagamento do seguro. Automóveis, caminhões e qualquer veículo zero-quilômetro não terão essa alternativa, segundo uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). A norma estabelece ainda que cada Estado fica responsável pelo parcelamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo, a Secretaria da Fazenda informou na quinta-feira, 27, que os interessados poderão fazer o pagamento em três vezes, por meio de boletos bancários, que poderão ser gerados a partir de 2 de janeiro. A emissão será pelo site http://parcelamento.dpvatsegurodotransito.com.br.

Segundo a pasta, a primeira parcela coincidirá com a parcela inicial do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em janeiro.

Carros não entram na lista porque a resolução federal prevê que a parcela mínima para o pagamento deve ser de R$ 70.

O preço do seguro para micro-ônibus de aluguel continuará em R$ 396,49. Os particulares seguirão com taxa de R$ 247,42. Caminhões e caminhonetes, por sua vez, terão alta, de R$ 105,68 para R$ 110,38.