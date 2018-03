Seis acusados de integrar 'Liga da Justiça' são transferidos

Seis presos acusados de integrar a Liga da Justiça, grupo paramilitar que atua na zona oeste do Rio, foram transferidos no final da tarde desta sexta-feira, 31, do Presídio Ary Franco, Água Santa, para a Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó. Setores da Inteligência da Polícia Civil descobriram que os milicianos teriam planos de fuga. Veja também: Câmeras de Bangu 8 estavam desligadas, diz secretário Entre os transferidos, estão o filho do vereador Jerominho (PMDB), Luciano Guinâncio Guimarães e Leandro Paixão Viegas, o Leandrinho Quebra-Ossos. A transferência por medida de segurança aconteceu cinco dias após a fuga do ex-PM Ricardo Teixeira da Cruz, conhecido como Batman, do Presídio de Segurança Máxima de Bangu 8.