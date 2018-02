Seis adolescentes da mesma família são presos por roubo no Rio

Seis adolescentes da mesma família, com idades entre 13 e 16 anos, foram presos na madrugada desta segunda-feira, 1, após assaltarem diversos automóveis, no Leblon, no Rio.

Eles foram detidos na Rua Rainha Guilhermina por volta da 1h30 e foram levados para a 14ºDP para depoimento e depois transferidos para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, segundo a Polícia Militar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os menores, três com idade de 13 anos, dois com idade de 14 anos, e um com 16 anos, foram detidos após terem assaltado objetos de outros veículos na região. Segundo a PM, quatro deles são irmãos, primos de outros dois detidos.