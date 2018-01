Seis assaltantes do PCC são presos no sul da Bahia

A Polícia Civil de Itabuna, no sul da Bahia, prendeu seis integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), acusados de participar do roubo ao Banco Real, em Guarulhos, em 7 de novembro do ano passado. Os ladrões foram presos no dia 4, na BR-101, após roubar um caixa eletrônico na cidade de Floresta Azul. O bando foi trazido de avião ontem à tarde para São Paulo e levado ao Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). A prisão da quadrilha na Bahia indica que o PCC está migrando os ataques a caixas eletrônicos para outros Estados, principalmente em cidades pequenas, onde o número de policiais é reduzido. No ano passado, 50 assaltantes acusados de roubar esses equipamentos foram presos em São Paulo. Segundo o delegado Clodovil Soares, da Delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna, os ladrões chegaram a Itabuna no dia 3 e se dividiram em dois grupos. Três se hospedaram no Palace Hotel e os demais no JG Hotel. Por volta das 23h, os criminosos se encontraram e seguiram para Floresta Azul. Os assaltantes ocupavam um Toyota Corolla e um Toyota Hilux. Os criminosos usaram maçarico e outras ferramentas para arrombar o caixa eletrônico e roubar o dinheiro. Os ladrões, porém, não foram muito longe. Acabaram presos por policiais numa blitz na BR-101. Foram presos Ademir Reino, apontado como chefe do bando, Juraci Matias de Brito, Felipe Basílio dos Santos, José Emerson Souza Ferreira, Luís Eduardo Moura Giordano Sampaio Sarte e Denilson Moreira Dias. O delegado Soares consultou a ficha criminal dos assaltantes e apurou que todos tinham relação com roubos a bancos e assassinatos em São Paulo. Soares trocou informações com policiais do Deic e uma equipe de policiais paulistas viajou a Itabuna para cuidar da transferência dos assaltantes. PERSEGUIÇÃO De acordo com a polícia paulista, em 7 de novembro de 2008, eles participaram do assalto ao Banco Real, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A ação resultou numa das maiores e mais violentas perseguições policiais registradas no Estado, deixando três mortos e 12 feridos. Entre os mortos na ação estava o assaltante Carlos Antônio da Silva, de 30 anos, o Balengo, um dos principais líderes do PCC em liberdade. No mesmo dia foram presos Elielton Aparecido da Silva, de 32 anos, e Cláudio Roberto Zanetti, de 26. Em fevereiro deste ano, policiais do Deic também prenderam outro homem acusado de participar da ação. Cristiano Bezerra Caiano, de 31 anos, apontado como o mentor do roubo, foi flagrado num apartamento do Edifício Cote D?Azur, na Praia de Ponta Verde, em Maceió. Até agora, nove integrantes do bando foram presos.