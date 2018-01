Seis cidades do PR decretam situação de emergência

Seis cidades paranaenses já decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas e dos vendavais que atingiram os Estados do Sul do País na última semana. Os municípios são Santo Antônio do Sudoeste, General Carneiro, Pinhal de São Bento, Renascença, Prudentópolis e Pranchita. Trinta pessoas ficaram levemente feridas e mais três tiveram ferimentos graves. Não há registro de mortes.

Segundo a Defesa Civil, a chuva e os ventos fortes que chegaram ao Estado entre a noite do dia 7 até o dia 9, atingiram 58 cidades, a maior parte na região sudoeste, centro-sul e leste do Paraná, resultando em danos e prejuízos. Foram afetadas 33.784 pessoas, das quais 2.847 ficaram desalojadas e 140 desabrigadas.

Ao todo, nessas cidades, 3.838 casas sofreram algum tipo de prejuízo e 17 chegaram a ficar destruídas. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil enviou cerca de 15.000 telhas aos municípios mais atingidos.