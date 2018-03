Seis cidades mineiras vão às urnas em maio O Tribunal Regional Eleitoral aprovou por unanimidade a resolução que marca para 30 de maio a realização de novas eleições para prefeito e vice em seis cidades de Minas: Ipatinga, Almenara, Cuparaque, Couto de Magalhães de Minas, Santa Juliana e São João do Paraíso. As novas eleições foram marcadas em razão da cassação dos prefeitos eleitos por compra de votos, arrecadação ilícita de recursos de campanha e abuso de poder econômico ou político. Somente em duas cidades os prefeitos cassados ainda estão no cargo.