Seis estradas continuam totalmente interditadas em SC

Seis rodovias de Santa Catarina - uma federal e cinco estaduais - permaneciam totalmente interditadas na manhã desta quinta-feira, 4, em decorrência de deslizamentos e quedas de barreiras provocadas pelas chuvas. A BR-376 - a principal ligação entre Santa Catarina e o Paraná - continuava bloqueada nesta quinta. A estrada foi liberada na terça, mas um novo deslizamento de terra provocou mais uma interdição. Agora, a previsão da Polícia Rodoviária Federal é que o trecho do Km 663 seja totalmente liberado na sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, das estradas federais com problemas, apenas a BR-470 continuava totalmente bloqueada entre os quilômetros 41 e 47, na região de Gaspar. A Polícia Militar Rodoviária informou que das 13 rodovias estaduais danificadas, cinco permaneciam com trechos totalmente bloqueados. Confira as estradas que estão totalmente bloqueadas: - SC-401, do Centro ao Norte de Florianópolis; - SC-407, próximo ao Portal de São Pedro de Alcântara; - SC-416, de Jaraguá do Sul a Pomerode; - SC-431, em São Bonifácio; - SC-466, do município catarinense de Itá ao Rio Grande do Sul.