Seis falsos taxistas são autuados em operação no Tom Jobim

SÃO PAULO - Seis falsos taxistas foram autuados por exercício ilegal da profissão em operação da Polícia no Aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, nesta terça-feira, que teve o objetivo de reprimir "taxistas piratas" que atuam em um dos acessos do Aeroporto Internacional. Na ação, seis veículos foram apreendidos.

Foram autuados os taxistas Elias Gomes de Souza, 36 anos, Mario Vivaqua, 75, Paulo Vitor de Andrade Xavier, 26, Renato Paulino Rodrigues, 32, Márcio de Santana, 48 e Leonardo Couto da Costa, 35. Segundo a polícia, todos os veículos apreendidos não possuem autorização legal dos órgãos públicos para exercer esse tipo de transporte.