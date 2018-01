Seis fogem de penitenciária de segurança máxima no Espírito Santo

SÃO PAULO - Seis presos fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, na Grande Vitória, na madrugada desta segunda-feira, 9. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas.

Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), André Saroa Souza, Everson Dalpra Rosa, Francisco de Assis de Oliveira Garcia, Gilberto Vieira Silva, Ivaney Rocha Ferreira e Ronivaldo Gomez do Rosário escaparam do presídio. Imagens do circuito interno devem auxiliar na investigação.

Os funcionários da unidade serão ouvidos. Ninguém foi recapturado até o momento e a polícia faz buscas na região.