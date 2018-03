Seis morrem em casa que reunia viciados Seis pessoas - cinco homens e uma mulher - foram executadas a tiros, por volta das 23 horas de terça-feira, em uma casa de apenas dois cômodos no bairro Xaxim, na região sul de Curitiba. A polícia trabalha com a hipótese de que seria um acerto de contas do tráfico. Até a tarde de ontem ninguém havia sido preso. Testemunhas disseram que três homens invadiram a residência. A casa era alvo de investigação porque reunia viciados em crack, mas a polícia não encontrou drogas no local.