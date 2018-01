Seis ônibus são incendiados na zona sul de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A noite desta segunda-feira, 1º, foi marcada de pânico para os passageiros que utilizam o transporte público em Porto Alegre. Criminosos atearam fogo em pelo menos seis ônibus que circulavam pela zona sul da capital gaúcha.

A atrocidade foi resultante de uma retaliação da marginalidade após a polícia realizar uma ação de combate ao tráfico de drogas em bairros da zona sul. Na tarde desta segunda-feira, um traficante foi morto a tiros por policiais.

De acordo com a Brigada Militar, as ações dos marginais aconteceram nas Avenidas Oscar Pereira e Eduardo Prado, na Rua Ventos do Sul e no bairro Restinga, no extremo sul da capital, considerado um dos mais violentos.

Na Avenida Oscar Pereira, pelo menos cinco criminosos, com armas em punho, atearam fogo em dois coletivos. O grupo bloqueou a avenida com pedaços de madeira impedindo a passagem do transporte público, que foi apedrejado. O motorista ficou ferido na cabeça e junto com os passageiros foi obrigado a deixar o veículo. Tiros foram disparados contra o para-brisa do ônibus, mas nenhum passageiro foi atingido. Após atearem fogo nos dois coletivos, os criminosos fugiram.

Já na Rua Ventos do Sul, seis homens fortemente armados desceram do carro e lançaram fogo em outros dois ônibus. O crime aconteceu no final da linha.

Na Avenida Eduardo Prado, segundo a polícia, o ataque teria acontecido com pelo menos dois motociclistas.

Após a noite de terror, muitas linhas de ônibus que circulam na zona sul de Porto Alegre operam desde o início da manhã desta quarta-feira, 2, com restrições, o que prejudica milhares de passageiros que dependem do transporte público.