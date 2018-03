Seis pessoas morrem atropeladas na saída de forró no Rio

Há duas versões sobre as causas do acidente: de acordo com algumas testemunhas, o motorista teria perdido o controle do carro, batido numa moto e numa van e invadido o acostamento, onde o grupo estava reunido; outras pessoas contaram que o carro seguia na sua pista, quando os pedestres teriam tomado o asfalto, fazendo com o que o motorista perdesse a direção. "Somente a perícia vai esclarecer o que de fato aconteceu. O trabalho dos peritos acabou ao meio-dia e, amanhã, deveremos receber um laudo preliminar", informou a inspetora Sirlea Lopes, da 136.ª Delegacia de Polícia (Santo Antônio de Pádua).

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital municipal. Pelo menos um dos pedestres está em estado grave. A polícia não fez exame de alcoolemia no motorista porque ele não se apresentou. "O advogado dele veio à delegacia e informou que ele está bastante ferido por causa das agressões que sofreu e permanece em observação", afirmou a inspetora.