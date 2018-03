Seis pessoas morrem carbonizadas em acidente de carro em Irapuru Seis pessoas de uma mesma família morreram vítimas de um acidente ocorrido no quilômetro 627 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, no município de Irapuru. O acidente aconteceu por volta das 15h25 de domingo, 9, quando Givaldo dos Santos, 37, diretor de disciplina da Penitenciária de Junqueirópolis, tentou fazer uma ultrapassagem, próximo ao trevo de Irapuru, seguindo dois outros veículos em mesma direção, e colidiu frontalmente com um caminhão conduzido por Antonio Ricardo Castanha, de 44 anos, carregado com madeira serrada. No choque, os veículos pegaram fogo, prejudicando até mesmo os trabalhos do resgate. Além de Santos, morreram no acidente a mulher dele, Neusa Costa Galdino, 32 anos, os filhos deles Maisa Galdino dos Santos, de 11 anos, João Pedro Galdino dos Santos, de 4, a sobrinha Keli Galdino Coura, de 12, e a mãe de Santos, Maria Costa Galdino, mãe. Os corpos foram levados para o IML de Adamantina e o trânsito ficou interrompido por duas horas, até que o fogo fosse debelado, pois acabou atingindo também os matos ao longo da rodovia.