Seis pessoas morrem em acidente no PR Seis pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em colisão entre um ônibus e um Golf na manhã de ontem, na BR-277, entre Cascavel e Ibema, no Paraná. O ônibus, que levava 37 passageiros de Santa Catarina, pegou fogo. Em Porto Alegre, quatro pessoas morreram no choque entre uma camionete e um veículo de passeio.