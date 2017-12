Seis presos são mortos em motim Foi controlada no fim da tarde de ontem a rebelião na Casa de Detenção de Maceió. O motim teve início por volta das 14 horas, quando os amotinados atiraram contra agentes penitenciários e assumiram o comando da unidade. Os presos estavam armados e dispararam contra os funcionários. A rebelião teria começado depois que uma fuga foi impedida pelos agentes. O saldo da rebelião foi de seis detentos mortos e um total de 70 feridos. Destes, sete ainda permanecem internados no Hospital e Pronto Socorro de Maceió. A cadeia abriga presos que ainda não foram julgados e sofre com problemas de superlotação.