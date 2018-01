Seis são presos em operação contra venda ilegal de gás em PE

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas por venda ilegal de gás na manhã desta quinta-feira, 29, durante uma operação da Polícia Civil em João Alfredo, na Zona da Mata pernambucana.

Os presos são acusados de comercializar bujões de gás GLP sem a autorização da Agência Natural de Petróleo (ANP). Além do comércio não autorizado, o combustível estava sendo armazenado indevidamente. Foram apreendidos 80 botijões.

A investigação sobre a atuação do bando durou 30 dias a partir de uma denúncia anônima.

Entre os presos estão duas mulheres, que foram encaminhadas à Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio. Os quatro homens presos foram encaminhados à Cadeia Pública de João Alfredo. Todos foram autuados em flagrante por crime contra a ordem econômica.