Seis são presos por fabricação de moeda falsa no CE

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira, 1, acusados de integrar uma quadrilha especializada na fabricação de moeda falsa. Segundo a Polícia Federal, o grupo seria responsável pela produção de até R$ 300 mil falsos por mês, o que corresponderia a 20% do montante de moeda falsa que circula no país. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão.Uma pessoa foi presa em flagrante.

Após dois meses de investigações, a PF localizou o estabelecimento que fabricava as moedas falsas que eram distribuídas para todo o país. Agentes realizam perícia no maquinário responsável pela produção da quadrilha. Todos os apetrechos serão apreendidos. Uma grande quantidade de dinheiro falso também foi encontrada no local.