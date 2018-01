Seis são presos por fraudar Detran no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas no Rio Grande do Sul durante uma operação deflagrada nesta quarta-feira, 8, para desarticular uma quadrilha que alterava dados de veículos sinistrados no sistema do Detran para depois revender os mesmos.

A ação, da Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, foi realizada nas cidades de Sobradinho, Passa Sete, Lajeado, Estrela e Cruzeiro do Sul. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão.

Em geral, os veículos eram oriundos do Estado de São Paulo e comprados através de leilões. A marca preferencial dos carros era o modelo Corolla/Toyota e as alterações eram feitas no Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) da cidade gaúcha de Passa Sete. A operação contou com o apoio do Detran/RS, que auxiliou nas investigações.