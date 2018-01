Sem acertador, Mega-sena acumula R$ 1,5 milhão Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 493 da Mega-sena, acumulando para o próximo sorteio a quantia de R$ 1.510.241,51. Na quina, houve 79 vencedores, cabendo a cada um a importância de R$ 9.663,99. Na quadra, com 5.294 ganhadores, a Caixa paga prêmio individual de R$ 143,67. Os números sorteados foram 03 - 18 - 20 - 24 - 42 - 54. Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 1192 da Quina e cada um receberá R$ 204.223,14. Na quadra, houve 439 vencedores, cabendo a cada um R$ 930,40. Os 16.447 ganhadores do terno recebem prêmio individual de R$ 32,99. Os números sorteados foram 03 - 18 - 70 - 79 - 80. Pelo concurso 346 da Lotomania, dois apostadores acertaram as 20 dezenas e vão receber, cada, R$ 605.185,72. Não houve ganhadores com nenhuma dezena correta, acumulando para o próximo sorteio a importância de R$ 226.014,74. Confira os números sorteados e os demais prêmios.