Sem elevadores, idosos e cadeirantes precisam ser atendidos no térreo O prédio da Avenida do Estado foi inaugurado ontem com muitas escadas com degraus largos e poucas rampas e elevadores para portadores de necessidades especiais. Idosos e pessoas em cadeiras de roda tiveram dificuldade para se locomover no interior do edifício. Os cadeirantes só não encontraram dificuldades na entrada porque se instalou uma rampa no acesso.