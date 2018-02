O PMDB atribui a si próprio "papel fundamental" na "virada" de Dilma Rousseff no Sul. Texto do diretório de Santa Catarina divulgado na internet pelo vice da petista, Michel Temer, diz que, antes da campanha, a região "parecia um porto seguro para os tucanos". Em outro trecho, o candidato a vice-governador do Paraná, Rocha Loures (foto), lembra que, no Estado, "o PMDB governa 139 cidades e o PT apenas 33".