Sem previsão de chuva, capital tem dia seco e quente nesta 2ª

O ar seco que cobre São Paulo deixa o tempo aberto nesta segunda-feira, 3, quando a temperatura fica elevada e pode chegar aos 31 graus na capital. Não há previsão de chuva e o ar fica muito seco durante a tarde. No domingo, a mínima foi de 15,4 graus e a máxima chegou aos 30,7 graus, com umidade relativa do ar de 23%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na terça-feira, 4, devido ao aquecimento e ao aumento da umidade, chove á tarde em quase todo o Estado. Tempo firme na capital, no litoral e na região de Campinas. Na quarta-feira a previsão é de chuva em todo o Estado no período da tarde. Na quinta, uma frente fria deixa o dia chuvoso com queda de temperatura no centro-leste, no sul e no oeste paulista; a máxima não deve passar dos 25 graus na capital. País A segunda-feira será de sol em todo o País. No Sul, o aquecimento e o aumento da umidade provocam chuva à tarde no oeste do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no centro-sul e no leste do Paraná. Tempo firme, com sol e sem chuva, no norte paranaense, em São Paulo e no centro de Minas Gerais. Faz sol o dia todo também em quase toda a Região Nordeste, com muitas nuvens e chuva à tarde no sul e no oeste baiano e chuva passageira no litoral entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Chove à tarde nas demais regiões do Brasil.