Sem previsão de liberação, Rio-Santos pára por 12 km

O trânsito na rodovia Rio-Santos continuava muito ruim por volta das 10h45 desta quinta-feira, 6, por conta de um acidente na altura do Km 398 que deixou seis mortos e cinco feridos. As pistas nos dois sentidos estão interditadas e não há previsão para liberação da pista, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A lentidão começava no local do acidente e seguia até a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Por volta das 10h45 os dois veículos envolvidos no acidente ainda eram retirados da pista. No sentido oposto da estrada a lentidão era de 1 km, segundo a polícia rodoviária. A recomendação é que os motoristas desviem da Rio-Santos pela cidade de Itaguaí. O acidente aconteceu por volta das 5h30, quando a van que seguia em direção a Angra dos Reis bateu com um caminhão pipa. Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas, mas não há informações do estado de saúde das vítimas e para qual hospital elas foram levadas.