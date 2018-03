Sem tarimba, mas com missões cada vez mais estratégicas

O senador Paulo Duque (PMDB-RJ), segundo suplente do atual governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), foi indicado em 2009 para presidir o Conselho de Ética da Casa. Essa nomeação foi peça-chave para garantir, por exemplo, o arquivamento dos pedidos de abertura de investigação contra o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Na formação da CPI da Petrobrás, o governo nomeou para presidi-la o petista João Pedro (AM), suplente do então ministro Alfredo Nascimento. Com um aliado no comando da CPI, o governo sabia que dificilmente a oposição teria desenvoltura para provocar estragos políticos.

Outros suplentes, como o mineiro Wellington Salgado (PMDB), têm garantido espaço como integrante de tropas de choque de defesa de aliados importantes como Sarney ou o senador Renan Calheiros (PMDB-AL).