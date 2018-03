Sem-terra ocupam sede do Incra no Ceará para cobrar pagamento de professores O prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de Fortaleza, foi invadido ontem por cerca de 500 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST). Eles cobram a liberação do pagamento dos professores do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Esta é a terceira vez que a sede cearense do Incra é ocupada pelo MST. Segundo a coordenadora do MST no Ceará, Maria de Jesus dos Santos, o prédio ficará ocupado até que a pauta de reivindicação seja atendida. "Há mais de 11 meses, os educadores estão sem receber pagamento", afirmou. O Pronera é um projeto do governo que tem por objetivo ampliar os níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados. No Ceará, segundo o MST, são 40 educadores que estão sem receber.