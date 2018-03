Sem-teto invadem 6 imóveis em SP

Mais de 2 mil militantes de movimentos de moradia, principalmente do Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC), promoveram ontem uma onda de invasões a imóveis vazios de seis pontos da capital, na região central, na zona leste e na zona sul. Apenas dois deles permaneciam ocupadas até o início da noite de ontem. Nas demais, os grupos de sem-teto foram retirados pela Polícia Militar. Entre as várias reivindicações do grupo está a de que o governo federal acelere projetos de moradias prometidos há mais de três anos. No principal deles, 120 famílias esperam a reforma do prédio do INSS na Avenida 9 de Julho, centro de São Paulo, desde que, em um acordo com a Prefeitura e o governo, deixaram o imóvel para esperar a obra, recebendo a Bolsa-Aluguel durante o período. "O que acontece é simplesmente isso: a gente negocia, a gente aceita os termos, como aconteceu no prédio da Avenida Prestes Maia, mas, depois, o governo não faz a parte dele. No Prestes Maia, há famílias que ficaram na Bolsa-Aluguel por seis meses, deixarão de recebê-la em outubro e não há nada em vista", afirmou uma das líderes do movimento, Solange Carvalho. "Há dinheiro, mas não há ação", disse. Solange e outra líder, Jomarina Abreu Pires da Fonseca, reclamaram da ação policial. Jomarina foi ferida no rosto com um estilhaço de bomba de efeito moral. Houve conflito na zona leste, mas sem feridos graves, depois que 250 pessoas invadiram três prédios do Programa Arrendamento Residencial (PAR), da Caixa Econômica Federal, na Avenida Inácio Monteiro. Elas foram retiradas dez minutos depois e, segundo integrantes do movimento, precisaram caminhar durante toda a madrugada, porque a polícia não deixou que as famílias ficassem em um terreno baldio na mesma rua até o dia clarear. O movimento foi recebido pela Caixa, no centro de São Paulo, para apresentar as reivindicações. Entre elas está a inclusão de famílias de baixa renda no PAR. Segundo a Assessoria de Imprensa da Caixa, o programa não exige renda mínima e aceita famílias com vencimentos de até R$ 1.800,00. Mas é preciso comprovar condição mínima de pagamento da taxa, equivalente a 0,7% do valor do imóvel, diluída em 15 anos. Para Osmar Silva Borges, coordenador da Frente de Luta por Moradia (FLM), a exigência exclui famílias que ganham menos de três salários mínimos por mês. No centro, o prédio do INSS foi invadido pela terceira vez em três anos. A polícia retirou cerca de 300 pessoas do local depois de mais de uma hora de negociação. Os sem-teto querem a retomada do processo de transferência do prédio, atualmente sem função, para projetos de habitação de interesse social. O INSS e os sem-teto que ocuparam o edifício no passado negociam na Caixa uma dívida de R$ 800 mil com Sabesp e Eletropaulo. Só na zona sul as ocupações continuaram na madrugada. No Capão Redondo, até a noite de ontem não tinha sido pedida a reintegração de posse do terreno particular. No Ipiranga, a FLM negociou a desocupação pacífica com a BR Distribuidora.