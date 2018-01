Sem-teto invadem terreno e organizam marcha na Bahia Um terreno abandonado, no bairro Alto Cruzeiro, em Santo Estevão, a 356 quilômetros de Salvador foi invadido hoje por 400 pessoas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) do Estado. Eles limparam a área, dividiram-na em lotes e instalaram barracas. Conforme os líderes da ocupação, não havia cercas no local. O proprietário da área, Sebastião Pereira, entrou com um pedido de reintegração de posse na Justiça. O MTST programou para esta quarta-feira uma marcha que espera reunir mil pessoas saindo da estrada Velha do Aeroporto, periferia de Salvador, até a prefeitura, no centro histórico da capital baiana. Durante a marcha os sem-teto prometem ocupar dois terrenos tidos como abandonados e situados na estrada. O evento marcará na cidade o Dia Nacional da Habitação.